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Общество
Эксперты назвали способы повлиять на поведение западных интернет-платформ

Эксперты назвали способы повлиять на поведение западных интернет-платформ

Фото: pixabay.com
Популярные социальные сети Twitter, Facebook и Instagram стали лидерами по количеству деструктивного контента. Соответствующий рейтинг представила Общественная палата России совместно с Советом по правам человека при президенте. Опрошенные "Дни.ру" эксперты перечислили ряд мер, которые могли бы помочь исправить ситуацию и повлиять на популярные западные интернет-платформы.
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Лидером по количеству незаконного контента стал Twitter: один противоправный материал на этой платформе видят более 10.4 тысячи пользователей. На втором месте оказался Facebook, на третьем – Instagram. Также большое количество деструктивной информации обнаружено на YouTube, в TikTok, "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

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Twitter и Facebook стали лидерами по количеству опасного контента

У популярных ресурсов разный подход к распространению противоправного контента, отметила член Общественной палаты, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина. По ее словам, одни платформы быстро реагируют на жалобы и требования регулятора, другие оперативностью не отличаются, но зато активны в интернет-цензуре и преследовании пользователей.

Опрошенные "Дни.ру" эксперты уверены: необходимо выработать критерии и механизмы воздействия на социальные сети. Основную проблему член ОП, директор Центра изучения сетевого мониторинга молодежной среды Денис Заварзин видит в том, что в России отсутствуют представительства западных интернет-платформ.

"Мы направляем через Роскомнадзор обращения в зарубежные представительства, а они на это никак не реагируют. Поэтому необходимы их представительства на нашей территории. Это ключевая мера для решения проблемы", – объяснил специалист.

Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Директор АППСиМ Владимир Зыков отметил, что иностранные соцсети практически не удаляют опасный и запрещенный контент, пропускают его через свою службу модерации.

"В Facebook и YouTube часто крутятся видеоролики, которые сообщают пользователям о якобы полагающихся им выплатах. На обложке этих видео размещены руководители государства. Это мошенническая схема. Если пользователь перейдет по предлагаемой ссылке, то его обманут на деньги", – отметил эксперт.

По его словам, иностранные площадки очень плохо модерируют опасный контент, а мошеннический в принципе стараются пропускать. "Там даже появляется контент-реклама с поиском наркокурьера", – рассказал специалист.

Зыков напомнил, что в 2015 году был принят закон, обязывающий переносить в Россию свои сервера. "Западные соцсети работают и обещают, что этот закон выполнят, но не выполняют", – подчеркнул эксперт.

"Нет механизмов, которые бы заставили их подчиняться российскому законодательству, у них нет юрлиц в России, нет способов взыскания с них денежных средств, – рассуждает специалист. – Нужно заставить их зарегистрироваться в нашей стране. Самый оптимальный способ – запретить давать на их площадках рекламу, как это было в Турции. Только в этом случае есть шанс, что они начнут подчиняться российским законам".

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25 февраля 2021, 17:36

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