Юрист Михаил Барщевский о деле Bellingcat против РИА ФАН: "Судебный процесс не имеет никакого отношения к правосудию"

Эксперты обсудили важные темы, которые коснулись защиты прав граждан за границей, исполнения решений суда на территории иностранных государств, а также задержания за рубежом и экстрадиции российских граждан по запросу третьих государств.
Главными спикерами мероприятия стали полномочный представитель Правительства РФ в высших судебных инстанциях, заслуженный юрист Российской Федерации Михаил Барщевский, российский адвокат и председатель Общественного совета при МВД РФ, заслуженный юрист Российской Федерации Анатолий Кучерена, доктор юридических наук, профессор Дипломатической академии МИД России, член Международно-правового совета при Министерстве иностранных дел РФ Андрей Данельян, депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Исаев, партнер консалтинговой группы G3 Игорь Елисеев, представляющий интересы компании «Конкорд» и ее владельца Евгения Пригожина.
С 2008 года по запросу США в третьих странах было произведено не менее 50 задержаний российских граждан. Сын депутата ЛДПР Роман Селезнев был приговорен к 27 годам заключения в тюрьме США и буквально похищен с территории Мальдив, где отдыхал, в Чехии был задержан по обвинению во взломе американских интернет-ресурсов Евгений Никулин, 25 лет получил отечественный предприниматель Виктор Бут по обвинению в поддержке террористов, 20 лет заключения получил российский летчик Константин Ерошенко по обвинению в сговоре по доставке в США наркотиков и т.д.
Число незаконных задержаний россиян в других странах растет – права и свободы нарушаются по всем направлениям. При этом до задержания большинство «преступников» и понятия не имели, что против них ведется какая-то работа в рамках уголовного законодательства другой страны. Получившим известность недавними случаем стало дело Александра Винника – мужчина был арестован в Греции во время отдыха с семьей по запросу США. Его обвинили в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой.
Особое внимание эксперты заострили на ситуации, которая произошла вопреки всем правовым нормам. Речь шла о деле по иску Bellingcat к ответчику, российскому информационному агентству РИА ФАН. «Вопиющий случай, когда амстердамский суд вынес решение в отсутствие ответчика, исключительно руководствуясь доводами истца», – прокомментировал депутат Андрей Исаев. «То, что дело РИА ФАН рассматривалось за пределами Российской Федерации в отношении российского юридического лица – ничего необычного в этом нет. В целом этот судебный процесс не имеет никакого отношения к правосудию по любому законодательству – нашему, голландскому, американскому, Берегу Слоновой Кости… неважно. Рассмотрение дела в отсутствие одной из сторон без получения аргументов одной из сторон, а также без попыток суда получить эти пояснения – это расправа. Назначили виноватыми – будете виноватыми», – сделал вывод полномочный представитель Правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский.
Напомним, что ранее известный российский предприниматель Евгений Пригожин резко высказался о деятельности организации Bellingcat: «Bellingcat – это ничто. В России – это не СМИ, не организация и не журналисты. Это просто вывеска, за которой работают иностранные спецслужбы, пытающиеся поливать нас дерьмом». Также Пригожин заявил, что россияне не готовы к «хитростям западной юриспруденции».
Сколько бы спикеры ни пытались оставаться в рамках заданных темы, обойти некоторые моменты не удалось. Были затронуты проблемы, касающиеся несовершенства правовой системы, – как мировой, так и отечественной. Эксперты вспомнили о законе о чести и достоинстве, а также лазейках, которые помогают избежать правосудия по данной статье. Как пример, прозвучала фамилия Навального. Именно этот блогер чаще всего использует законодательные «дыры» для личных выгод.
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