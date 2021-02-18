Лопаты вместо волшебных палочек: как губернаторы заставляют людей верить им

4 февраля Президент России Владимир Путин утвердил новые критерии оценки эффективности губернаторов. Первым пунктом обозначено доверие к власти.



В четверг, 18 февраля, состоялся Круглый стол с главами регионов под названием "Губернаторы новой волны: от доверия – к результату". В онлайн-мероприятии приняли участие губернаторы Камчатского края Владимир Солодов, Тюменской области – Александр Моор, Калужской области – Владислав Шапша, Севастополя – Михаил Развожаев, а также директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский и начальник управления региональных компетенций АНО "Диалог" Андрей Цепелев.

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Участники конференции обсудили вопрос о том, из чего состоит доверие народа к власти, как оно оценивается, что лежит в его основе. Стороны сформировали несколько критериев формирования доверия к власти. Это близость к людям, решение проблем и стратегическое решение вопросов. Основной целью такого общения стала идея о том, чтобы выявить позитивные кейсы и позитивный опыт регионов и внедрить его повсеместно.

Губернаторы сошлись во мнении, что в вопросе доверия граждан важны социальный и коммуникативный аспекты общения. Это оказание поддержки на региональном уровне семьям и отдельным категориям граждан6 таким как пенсионеры, пожилые люди. Важно привлекать к процессу поддержку врачей и волонтеров.

Также в вопросе становления доверия важны формы вовлечения граждан в процесс управления. Наиболее эффективны здесь процессы, когда социальный вопрос ярко поставлен. Речь идет в частности о мультимедийных платформах, на которых люди могут высказаться о своих проблемах и получить результат. На стыке этого и возникает феномен доверия.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал коллегам о позитивном опыте формирования доверия в своем регионе. По словам главы, важно решать насущные проблемы людей в онлайн-формате. Он привел пример о том, как властям пришлось в начале пандемии коронавируса объяснять людям, почему необходимо носить маски и перчатки. Властям пришлось ограничивать свободу людей, свободу передвижения в том числе. Тогда правительство столкнулось с тотальным недоверием. Нужно было принимать непопулярные решения, все оказались в новых условиях существования.

"Это трудно, если люди тебе не доверяют. Этот опыт показал, что в начале была негативная реакция. Совместными усилиями с федералами нужно было показать правильность тех или иных действий и заручиться доверием людей. Есть ситуации, в которых много проводится работы – выплаты пособий, создание рабочих мест. Конечно, качество жизни во многом зависит от экономического развития региона. Ведь люди все меряют своим карманом. Поэтому такие коммуникации, которые связаны с соцсетями, они позволяют процессы направить в правильное русло", - сказал Владислав Шапша.





Дефицит лекарств

Также на встрече обсуждалась проблема дефицита лекарственных средств. Этот вопрос в Калужской области удалось быстро решить. В свое время в регионе было создано госпредприятие "Калуга формас". С помощью него был сделан запрос, и в государственных аптеках Калужской области появились необходимые лекарства. Опять же, тут помогла быстрая реакция властей через соцсети. Диалог способствовал снятию напряжения в обществе и решению ситуации.





Снегопад

Когда Калужскую область засыпало снегом, люди ждали от власти, чтобы снег испарился с дорог. Губернатор честно сказал, что у области нет столько ресурсов, чтобы за два дня расчистить дороги. Здесь важна искренность в диалоге с людьми. Тогда глава региона сам вышел с лопатой и показал, что кое-где людям быстрее самим решить свою проблему. Конечно, на губернатора посыпалась критика. Но по его словам, это взаимодействие, а главное честность дает свои плоды с точки зрения формирования доверия.







Соцсети

Самые живые коммуникации – соцсети. Необходимо, чтобы чиновники умели смотреть на посыл народа не через призму формального ответа, а так, чтобы люди видели, что что-то действительно меняется. Механизм работает. В Калужской области 60 тысяч обращений было обработано через официальные аккаунты региональной власти. По словам Шапши, это действенный механизм.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поддержал идею коллег о том, что через соцсети реализуется активный диалог с властью. При этом важно, чтобы органы власти отвечали лично на вопросы и комментарии граждан. С марта в официальных аккаунтах власти региона было проведено 45 прямых эфиров. Десятки тысяч вопросов прошли обработку и были решены.

"Кроме соцсетей, которые я сам веду, даю поручения прямо в комментариях под постами, смотрю и за качеством ответов. Должно быть заинтересованное и вовлеченное внимание. Демонстрация решения самого вопроса. Отвечаю в прямом эфире на вопросы. В онлайн на них отвечают представители департаментов. Большая планерка получается", – сказал Развожаев.

По мнению губернатора, главное для формирования доверия населения – неформальный подход, личная заинтересованность и обратная связь. Важно не просто быть на связи, а решать конкретные проблемы. Конечно, это требует эмоциональных и временных затрат. Не все комментарии лицепприятны, и не всегда можно сразу решить проблему, но здесь важно быть честным с людьми.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что доверие народа – это платформа экономического роста. Первый показатель деятельности губернаторов. Есть две формулы доверия. Первая – это участие граждан в процессе. Вторая – диалог, обратная связь и результат.





Борт из Уханя

Моор вспомнил ситуацию, когда в 2019 году Тюменская область принимала первый борт из Уханя. Реакция общества была резко негативной. И тогда власть воспользовалась еще одним способом влияния – прямая линия. Губернатор лично выступил перед своими гражданами и расставил приоритеты. Также проводилось тотальное информирование граждан о ситуации, ничего не утаивалось. В результате градус напряженности был снижен.





"Советник губернатора"

Еще один инструмент доверия – программа "Советник губернатора". Людям нужно было анализировать, какие меры востребованы для поддержки рождаемости. Так в Тюменской области был введен маткапитал на первого ребенка. Сейчас это пример используется повсеместно.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, как в прошлом году регион столкнулся с экологической катастрофой – загрязнение вод Тихого океана. Власти столкнулись с тотальным недоверием и со стороны народа к власти, и к науке. Теперь регион восстанавливает его методом взаимодействия структур и департаментов с народом. "Нужно коммуникации удерживать. Люди хотят результат сразу и сейчас. Но волшебные палочки губернаторам не выдают..." – резюмировал губернатор.