Аграрные компании Подмосковья будут брать на работу заключенных

Сельскохозяйственные предприятия Московской области будут брать на работу осуждённых граждан. Это решение было продиктовано пандемией коронавируса, которая спровоцировала на рынке дефицит кадров.
Руководители крупных аграрных компаний региона посетили первый исправительный центр УФСИН России по Московской области в Кашире и ознакомились новым типом уголовных наказаний. Заключенные смогут работать на предприятиях, если те предоставят им общежития и достойную оплату труда. Это выгодно обеим сторонам: работодатель получает дисциплинированных сотрудников и избавиться от "текучки", а заключенные получат право видеться с родственниками и ходить в магазины вместо нахождения в камерах, сообщает газета "Наше Подмосковье".
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