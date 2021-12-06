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Общество

Нутрициолог рассказала о самых полезных для организма сухофруктов

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Сухофрукты несут в себе немало пользы для человеческого организма, но употреблять их следует в небольшом количестве. Об этом рассказала нутрициолог, специалист по рациональному питанию и коррекции веса Светлана Александрова.

Александрова привела в качестве примера курагу, которая помогает укрепить кости и сосуды, но употреблять ее стоит в количестве не более пяти штук в день. Чернослив, в свою очередь, полезен для желудка и зрения, однако не следует есть более пяти плодов в сутки. Финики помогут наладить работу нервной системы и избавиться от сонливости, кроме того, в день можно употреблять до десяти плодов, сообщают "Вести Подмосковья".

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Автор: 6 декабря 2021, 19:56 Источник: "Вести Подмосковья" ✓ Надежный источник

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