Филиппов день: традиции и приметы 27 ноября

27 ноября 2021 года верующие чтут память апостола Филиппа. Это один из двенадцати апостолов, проповедовавший христианскую веру.

Этот церковный праздник в народе носит названия: Филипповки, Филиппово заговенье, Куделица и Заговенье. Чтобы узнать, какой сегодня праздник, надо обратиться к истории.

История

Этот церковный праздник посвящен святому Филиппу, которого при рождении назвали Феофилом. Он основал Ирапскую пустыню. В честь этого святого церковный праздник был учрежден в конце 16 столетия. Филипп был призван третьим вместе с апостолами Петром и Андреем.

После Вознесения Господа Филипп начал заниматься проповедью в Галилее и Греции. Свои слова он сопровождал чудесами. В его житие описаны несколько случаев того, как он воскрешал людей. Во времена правления императора Домициана его схватили и распяли за проповеди и чудеса. Мощи Филиппа хранятся в Риме, в храме двенадцати апостолов.

Что нельзя делать 27 ноября

В этот православный праздник запрещен тяжелый физический труд, шитье и вязание. А вот молодежи в этот день нельзя лениться. 27 ноября лучше держаться подальше от животных. Наши предки верили, что на Филиппов день время они становятся особенно агрессивными. Нельзя в этот церковный праздник ходить в лес.

Приметы и традиции

В этот православный праздник можно объедаться. Считалось, это пойдет на пользу здоровью. 27 ноября девушки гадали. Они брали со стола кусок говядины, клали ее под подушку и просили во сне показать им жениха. Наши предки в этот день прикармливали домового.