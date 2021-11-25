Праздник Иоанна Милостивого: традиции и приметы 25 ноября

История
Чтобы понять, какой сегодня праздник, надо обратиться к истории. Так, Иоанн Милостивый жил в шестом столетии на Кипре в Аматусе. Он родился в семье небогатого садовника. В зрелом возрасте у него появилась жена и несколько детей. Когда они скончались, Иоанн полностью посвятил себя Господу, принял иночество.
Через некоторое время старца назначили патриархом Александрии. Иоанн Милостивый совершал благодеяния, раздавал милостыню. Праведный старец дважды раза в неделю помогал нищим, еще три раза в неделю он навещал больных и поддерживал отчаявшихся. Иоанн Милостивый исцелял от болезней и душу, и тело.
Перед своей кончиной старец вернулся на Кипр. По дороге туда он задремал и увидел сон о том, что Бог призвал его к себе. Иоанн Милостивый добрался до родины, и его сон исполнился.
Что нельзя делать 25 ноября
В этот церковный праздник нельзя менять место жительства и путешествовать. Также запрещается менять окружающую обстановку, пересаживать цветы и переедать. В данный православный праздник незамужним девушкам нельзя вместе с подругами покупать обувь, иначе не будет счастья в личной жизни.
Приметы и традиции
Наши предки верили, что с 25 ноября нужно дарить подарки близким людям и делать добрые дела. С этого дня в православии играют свадьбы. Одинокие же люди идут в церковь, чтобы просить о долгожданной судьбоносной встрече. Пары молятся о рождении ребенка.
- Если утром 25 ноября погода изморозь, то вечером будут морозы.
- Плавучесть облаков против ветра указывает на
то, что скоро пойдет снег.
- Низкое расположены облака – к похолоданию.
- Если 25 ноября день дождливый – это к теплому и сырому Новому году.