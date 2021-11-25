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Общество
Праздник Иоанна Милостивого: традиции и приметы 25 ноября

Праздник Иоанна Милостивого: традиции и приметы 25 ноября

25 ноября 2021 года верующие отмечают церковный праздник в честь Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. В народе ему дали название – Иван Снежный.
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Чтобы понять, какой сегодня праздник, надо обратиться к истории. Так, Иоанн Милостивый жил в шестом столетии на Кипре в Аматусе. Он родился в семье небогатого садовника. В зрелом возрасте у него появилась жена и несколько детей. Когда они скончались, Иоанн полностью посвятил себя Господу, принял иночество.

Через некоторое время старца назначили патриархом Александрии. Иоанн Милостивый совершал благодеяния, раздавал милостыню. Праведный старец дважды раза в неделю помогал нищим, еще три раза в неделю он навещал больных и поддерживал отчаявшихся. Иоанн Милостивый исцелял от болезней и душу, и тело.

Перед своей кончиной старец вернулся на Кипр. По дороге туда он задремал и увидел сон о том, что Бог призвал его к себе. Иоанн Милостивый добрался до родины, и его сон исполнился.

Что нельзя делать 25 ноября

В этот церковный праздник нельзя менять место жительства и путешествовать. Также запрещается менять окружающую обстановку, пересаживать цветы и переедать. В данный православный праздник незамужним девушкам нельзя вместе с подругами покупать обувь, иначе не будет счастья в личной жизни.

Приметы и традиции

Наши предки верили, что с 25 ноября нужно дарить подарки близким людям и делать добрые дела. С этого дня в православии играют свадьбы. Одинокие же люди идут в церковь, чтобы просить о долгожданной судьбоносной встрече. Пары молятся о рождении ребенка.

  • Если утром 25 ноября погода изморозь, то вечером будут морозы.
  • Плавучесть облаков против ветра указывает на то, что скоро пойдет снег.
  • Низкое расположены облака – к похолоданию.
  • Если 25 ноября день дождливый – это к теплому и сырому Новому году.

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 ноября 2021, 06:03 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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