День памяти преподобного Феодора Студита: традиции и приметы 24 ноября

История
Чтобы понять, какой сегодня праздник, надо вспомнить историю. Преподобный Феодор родился в 758 году в Константинополе и получил хорошее образование. Приняв иночество, Феодор подвизался в обители Сакудион, что близ горы Олимп, где позже стал настоятелем. В 796 году после жестоких мучений был сослан в заточение в город Солунь.
В царствование императрицы Ирины преподобный был возвращен из ссылки и получил в управление запустевший константинопольский Студийский монастырь. И уже вскоре в обители собралось до тысячи иноков. Умер Феодор в 826 году в очередной ссылке, куда был направлен по навету еретиков. Однако через два года его прославили в лике святых. От его мощей начали совершаться многочисленные чудеса и исцеления.
Что нельзя делать 24 ноября
Наши предки верили, что в этот церковный праздник нельзя устраивать праздники. Не разрешается в этот православный праздник оставлять беспорядок. В день Феодора Студита надо быть осторожными с огнем.
В этот церковный праздник нельзя было сквернословить и ругаться. Нельзя 24 ноября дарить полотенца, это может привести к проблемам со здоровьем.
Приметы и традиции
Наши предки в этот православный праздник молились преподобному Феодору Студиту об избавлении от разных болезней. Верили, что в этот день "Федор землю студит", поэтому считалось, что 24 ноября приходит настоящая зима. В этот день любили есть горячие щи. Также считалось, что в этот день усопшие тоскуют по земной жизни и своим родным.
- Если 24 ноября на улице дождь или мокрый снег, то до декабря еще будет теплая погода.
- Погода теплая на Федора – значит, и зима будет без сильных морозов и вьюг.
- Если 24 ноября светит солнце до обеда, ночью наступит мороз.
- Если ночью на небе много звезд, то следующий год будет урожайным.