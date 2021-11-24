День памяти преподобного Феодора Студита: традиции и приметы 24 ноября

24 ноября 2021 года верующие чтят память преподобного Феодора Студита. Этот церковный праздник иначе называют в народе Федор Студенец.

История

Чтобы понять, какой сегодня праздник, надо вспомнить историю. Преподобный Феодор родился в 758 году в Константинополе и получил хорошее образование. Приняв иночество, Феодор подвизался в обители Сакудион, что близ горы Олимп, где позже стал настоятелем. В 796 году после жестоких мучений был сослан в заточение в город Солунь.

В царствование императрицы Ирины преподобный был возвращен из ссылки и получил в управление запустевший константинопольский Студийский монастырь. И уже вскоре в обители собралось до тысячи иноков. Умер Феодор в 826 году в очередной ссылке, куда был направлен по навету еретиков. Однако через два года его прославили в лике святых. От его мощей начали совершаться многочисленные чудеса и исцеления.

Что нельзя делать 24 ноября

Наши предки верили, что в этот церковный праздник нельзя устраивать праздники. Не разрешается в этот православный праздник оставлять беспорядок. В день Феодора Студита надо быть осторожными с огнем.

В этот церковный праздник нельзя было сквернословить и ругаться. Нельзя 24 ноября дарить полотенца, это может привести к проблемам со здоровьем.

Приметы и традиции

Наши предки в этот православный праздник молились преподобному Феодору Студиту об избавлении от разных болезней. Верили, что в этот день "Федор землю студит", поэтому считалось, что 24 ноября приходит настоящая зима. В этот день любили есть горячие щи. Также считалось, что в этот день усопшие тоскуют по земной жизни и своим родным.