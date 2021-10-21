Когда правда глаза колет: фильм "Солнцепек" сочли угрозой нацбезопасности Украины

На Украине расширили список россиян, якобы представляющих угрозу национальной безопасности страны. В этот раз СБУ Украины увидела опасность в создателях нашумевшей киноленты "Солнцепек", рассказывающей о начале так называемой АТО под Луганском. Фильм открыто рассказывает о развернутом в 2014 году геноциде русскоязычного населения. Судя по всему, пролоббировали внесение авторов "Солнцепека" в черный список чиновники-русофобы.



Главный герой картины пытается спасти свою семью от войны, но не успевает выехать из страны, оставшись в зоне боевых действий, лицезря все ужасы войны. В фильме присутствует много кадров со зверствами военнослужащих Украины, имевшими место в реальности.

Не исключено, что именно за демонстрацию неудобной правды Украина посчитала съемочную группу "Солнцепека" врагами страны. В черный список попали режиссеры кинокартины Максим Бриус и Михаил Вассербаум, операторы Владислав Гурчин, Александр Полагаев и Гарик Жамгарян, кастинг-директор Елена Чижова и актер Владимир Ильин, продюсер Сергей Щеглов, продюсер и сценарист Генрих Кен.

Зрители высоко оценили фильм "Солнцепек". Наибольший отклик кинокартина получила у очевидцев событий на Донбассе. Причем достаточно тяжелая картина, изобилующая жесткими сценами, по словам жителей Донбасса, еще достаточно мягко показала зверства украинских добробатов и армии. Вероятно, именно это пугает Киев, пытающийся скрыть правду о событиях тех дней.

Военный репортер Евгений Поддубный оценил правдоподобность событий, показанных в фильме "Солнцепек": "А еще в фильме очень важный посыл – добро побеждает зло, кем бы и чем бы это зло не прикидывалось. Просто. Но это и должно быть без усложнений".

По мнению режиссера Максима Бриуса, одного из режиссеров, вся суть фильма "Солнцепек" — в его правдивости. Создатели картины пытались развеять миф о военной романтике, которой под обстрелами нет и быть не может.

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого некоторые СМИ связывают с финансированием картины, создатели фильма пытались предупредить о растущей тенденции геноцида русского мира со стороны Запада. "Конфликт на Донбассе и вся сегодняшняя ситуация вокруг него связаны с геноцидом русскоговорящего населения. Но история знает, чем заканчивается любой геноцид для тех, кто его развязал. Геноцид на Донбассе, геноцид наших олимпийцев, геноцид русской культуры – всё это звенья тщательно продуманного врагами плана, но им ни Донбасс, ни Россию не сломить. Вот об этом фильм "Солнцепек", – считает бизнесмен.

Алексей Кравченко, сыгравший роль командира ополчения Луганска уверен, что всех ужасов войны на экране не передать. Но при этом её нельзя романтизировать. "Страшно осознавать, что для многих, как вы говорите, это не декорации, а суровая действительность", – ответил он журналистам.

На Украине еще с 90-х годов насаждают антироссийские настроения, поощряя действия радикальных русофобских движений, пытающихся искоренить русскоязычное население страны. ЛНР и ДНР практически полностью русскоязычны. В отношении жителей этих регионов много лет идет ожесточенный прессинг. До сих пор на территории самопровозглашенных республик совершаются диверсии со стороны украинских военнослужащих, регулярно нарушается режим прекращения огня.

Российских деятелей культуры украинские экстремисты называют чуть ли не главной опасностью страны. А украинских исполнителей, выступающих в России и исполняющих песни на русском языке, называют предателями родины. Так, например, бранным оскорблениям со стороны руководителя одесского отделения "Правого сектора*" (экстремистская организация, запрещенная в РФ) подверглись украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, анонсировавшие свои концерты в Одессе. В черный список на Украине также внесли таких российских исполнителей, как Филипп Киркоров, певица Валерия, Олег Газманов и многих других. Жители Украины с большим уважением относились к творчеству российских исполнителей, однако их выступления запретили на территории страны, поскольку они представляют российский шоу-бизнес.

Всего в черном списке российских деятелей культуры, якобы создающих угрозу национальной безопасности Украины, на сегодняшний день числится 228 человек.