"Правдивый фильм". Зрители рассказали о своих впечатлениях после просмотра фильма "Солнцепек"

Состояние певицы МакSим: подробности Уход Корчевникова Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Всех своих учениц опробовал": народ в шоке от любовных связей Кобзона
"Приходит новое поколение": Лукашенко рассказал о передаче власти
Проклятый ковид: поклонники рыдают после печальной новости о 73-летнем Шуфутинском
Появились данные об уходе тяжелобольного Корчевникова
партнеры
Среда
18 августа
Лента новостей
11:01
В Курске обнаружили останки 29 человек
10:48
В Красноярске подросток погиб от удара током
10:45
"Стоит, как в битве, и будет стоять!": рычащего от удовольствия Джигурду засняли лижущим ноги
10:44
Яковлева дала пинка транслирующей негатив Муцениеце
10:37
"Надоела": Глюкоза получила удар по лицу от любимого
10:28
В Башкирии произошло смертельное ДТП со скорой
10:14
Миллионы рублей: что известно об элитном жилье вляпавшейся в секс-скандал Прокловой
10:04
"Бабушка цвета фуксии": резко постаревшую "молодую мать" Джанабаеву жестко приложили
09:27
Всплыли скандальные данные об отношениях Никулина: Был жадным
09:25
Пугачева благословила: запевшую Волочкову выдвинули представлять Россию на "Евровидении-2022"
09:02
"Чмо, она лжет": Цивин набросился на семейство Баталовых
08:54
Лавров оценил перспективы Афганистана под руководством талибов*
08:50
Истощенная МакSим отважилась показать страшные гематомы
08:44
"Развращает юношей": развлекающегося с пенсионерками Шаляпина вывели на чистую воду
06:46
65-летняя Долина показала тело в купальнике
04:32
К чему снится измена
02:16
"Тройничок": фото Варнавы с двумя красавцами вызвало вопросы
00:09
Перекошенное лицо дочери Успенской довело до тошноты
22:00
"Лишает нас дара речи": Меган Маркл и принц Гарри рассказали о страшном горе
21:50
На востоке Москвы мотоциклист насмерть сбил пешехода
21:22
Экс-депутат Рады Бондаренко о Зеленском: Очень хотелось бы наказать
21:19
В Бурятии автобус упал с высоты 3,5 метра
19:58
В Северной Осетии произошло массовое отравление детей
19:08
В Кемерове мотоциклист сбил женщину во дворе дома
18:46
"Это кошмар": Збруев вышел из себя от чудовищного скандала на сцене
18:29
"Вот это агрегат!": россияне ахнули при виде огромного полового органа Цискаридзе
18:05
"Ничего нет": униженный Лоза взвыл от безденежья
17:58
В Мытищах охранники предприятия уснули во время ограбления
17:57
К опьяненному славой и деньгами актеру "Универа" пришло отрезвление: Теперь стыдно
17:44
"Павлиньи перья": Садальский размазал избранника Максаковой
17:23
"Пиар – тоже работа": Снаткина рассказала об участии малолетней дочери в ток-шоу
17:06
Экс-премьер Украины Азаров высказался о ситуации в стране: Нация деградирует
17:06
Кещян из "Универа" раскрыл причины лютой ненависти к Кожевниковой: Нервы на пределе
16:42
"За пределами добра и зла": Гаркалин взорвался из-за скандальной выходки
16:36
На территории завода в Кургане произошел пожар
16:27
Известная телеведущая показала из трусов свою черную киску
16:20
"Аж мурашки побежали": внучка Зудиной поразила сходством с Табаковым
15:59
Вывалившей все прелести Бузовой влепили смачную оплеуху: Отфотошопленная кукла
15:58
Набросившегося на Монеточку Костюшкина оставили с носом
15:51
Утяшева прервала молчание после оскорблений Кабаевой
15:39
Муж-итальянец превратил жизнь известной актрисы в кошмар: отобрал ребенка и выставил невменяемой
15:27
Заслуженный летчик-испытатель Толбоев назвал возможную причину крушения самолета под Москвой
15:23
"Заколдовали экстрасенсы": Марат Башаров бросил пить
15:19
Билан показал кадры со съемок нового "Голоса"
15:10
Стало известно о скандалах и ругани между измученной родами Арзамасовой и Авербухом
15:06
Снигирь рассказала об отношениях с молодым мужчиной: Мы очень разные
14:42
Возмущенный Виторган грубо схватил разошедшуюся Нинидзе
14:33
Политолог Шаповалов рассказал о "циничной" внешней политике США
14:26
43-летняя Климова в калошах устроила концерт на пне
14:11
"Тряпка": раскрыта тайная зависимость Омарова
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Кол в задний проход": народ пришел в ужас от грязных тайн Пугачевой
Появившаяся в обтягивающих брюках Пугачева произвела фурор: Была не одна
"Отвратительно, мерзко": Галкин в ужасе от "стопки дерьма" в центре Москвы
"Грязный и дешевый пиар!": Беретта врезала МакSим за вранье о смертельной болезни и коме
Галкин в тайне от Пугачевой пускает слюни на красавицу Ротару
Лидер НАУ Латушко предложил отправить Лукашенко под Гаагский трибунал
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
"Правдивый фильм". Зрители рассказали о своих впечатлениях после просмотра фильма "Солнцепек"

"Правдивый фильм". Зрители рассказали о своих впечатлениях после просмотра фильма "Солнцепек"

18 августа на канале НТВ состоится первый телевизионный показ картины "Солнцепек", посвященной военным событиям в Донбассе в 2014 году. В кинотеатрах премьерные показы состоялись на прошлой неделе, и зрители уже успели поделиться своим мнением о новом кинотворении режиссеров Максима Бриуса и Михаила Вассербаума.
прочитано 188 раз

Суровый, отрезвляющий фильм о начале военных событий в Луганске за несколько дней собрал множество отзывов. Картину успели оценить многие – от рядовых зрителей до журналистов, кинокритиков и политиков. Сюжет повествует о типичной семье луганских окраин — чете Новожиловых и их сыне-подростке, которые пытаются уехать из страны и попутно сбежать от мародеров. Когда герои фильма понимают, что граница закрыта, Влад – глава семьи и бывший афганец – принимает решение не прятаться от обстрелов, а встретиться с прошлым лицом к лицу.

ПО ТЕМЕ

Актриса Марина Денисова о "Солнцепеке": Когда ты окунаешься в эту атмосферу, очень страшно пережить такое в реальности

Супергерои вымышленные и настоящие. Что посмотреть в кино на выходных

Трейлер к фильму "Солнцепек" поразил пользователей реалистичной картинкой

По заявлению создателей военной драмы, "Солнцепек" не романтизирует войну. В основанном на реальных событиях фильме на первый план выходят тяжелые судьбы людей.

"Оба лагеря представлены нам. И там люди, и тут они. Разница лишь в том, что меч воплощают одни и словно щитом обороны, другие. К лагерю добра и лагерю зла причислить этих героев, разделительную черту меж ними проведя? Можно. Но всегда ли это так на поле сечи? Кто-то в угаре находится, кто-то просто беснуется в экстазе стихии, опять же – местью одержим за... это, за то", — пишет в своей рецензии на "Кинопоиске" один из зрителей.

И действительно, в фильме сложно сказать, кто плохой, а кто хороший. "Солнцепек" не делит мир на черное и белое, добро и зло, в нем прекрасно раскрыта тема многогранности человеческой души. Журналист ВГТРК Евгений Поддубный отметил отличную игру актёров фильма. Он рассказал, что в реальности трагические эпизоды были еще тяжелее, чем в фильме:

"В фильме даже некоторые эти трагические эпизоды не до конца раскрыты. Бывало и хуже. А вот мотивация убивать, момент, после которого говорить уже невозможно, показан очень хорошо. Был такой момент, когда уже не о чем разговаривать людям, что оказались по разные стороны переднего края", — отметил Евгений Поддубный.

Кого-то фильм заставил изрядно понервничать, сопереживая главным героям картины:

"Долго собиралась с духом, чтобы описать эмоции которые были при просмотре "Солнцепек", стоял мат, сжимались кулаки, мои мужчины после просмотра ушли на улицу, боксерская груша и в труху, за время просмотра на пятерых четыре пачки сигарет, меня рвет изнутри до сих пор, скинула ссылку на фильм друзьям и знакомым", — рассказывает пользователь в сети Twitter.

А кому-то было тяжело начать смотреть фильм из-за страха разбередить старые раны:

"Отличные, любимые актеры... фильм, скорее всего, смотреть не буду... живу в ЛНР; извините, не хочу это все заново переживать! Создателям – спасибо за фильм!" — поделился впечатлением пользователь портала "Кино-Театр.ру".

Напомним, что телевизионная премьера фильма пройдет 18 августа в 23:45 на канале НТВ. Возрастной рейтинг картины — 18+.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: www.youtube.com
Автор: 18 августа 2021, 10:15

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Мы в реанимации, в красной зоне": Стоянов сделал тревожное заявление

Артист с интересом наблюдает за процессом
Шоу-бизнес

"Чмо, она лжет": Цивин набросился на семейство Баталовых

Цивин и Дрожжина не признают своей вины
Шоу-бизнес

"Бабушка цвета фуксии": резко постаревшую "молодую мать" Джанабаеву жестко приложили

Певица не смогла скрыть возрастных изменений
Шоу-бизнес

Миллионы рублей: что известно об элитном жилье вляпавшейся в секс-скандал Прокловой

Актриса строит особняк

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+