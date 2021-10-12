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Общество

В Подмосковье у мужчины в бронхах нашли птичью кость


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В подмосковном Красногорске врачи обнаружили в бронхах одного из своих пациентов весьма необычный инородный предмет. Мужчина пожаловался медикам на сухой кашель в течение нескольких недель.

Он обратился в Красногорскую городскую больницу №1, специалисты которой направили его на стационарное лечение. Мужчина рассказал врачам, что проблемы со здоровьем начались во время отпуска после приема пищи, когда он подкрепился куриным мясом. За несколько дней до госпитализации у него повысилась температура, достигнув отметки в 39 градусов. В ходе обследования выяснилось, что в бронхах пациента застряла куриная кость, которая вызвала воспаление. После этого пациенту провели операцию и успешно удалили причину недуга. Вскоре мужчина поправился и был выписан, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".


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Автор: 12 октября 2021, 20:02 Источник: Интернет-издание "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

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