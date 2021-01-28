"В соответствии с решением арбитражного суда г.Москвы от 28.12.2020 г., редакция публикует опровержение признанных судом недостоверных сведений, содержащее текст резолютивной части вынесенного решения суда резолютивную часть решения суда:

Р Е Ш И Л:

Признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ООО "МЕДИЦИНСКО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ" недостоверные сведения, изложенные в форме утверждений о фактах, распространенные в статье под заголовком "Мошенники на марше: секта "Призыва НЕТ" запугивает россиян службой в армии", которая была опубликована 22 июля 2020 г. в сетевом издании на сайте "ДНИ.РУ" по ссылке: https://dni.ru/society/2020/7/22/455240.html. а именно: "Мошенники на марше: секта "Призыва НЕТ запугивает россиян службой в армии". "К примеру, такую услугу предлагают всем желающим и на главном сайте "Призыва-нет": "Получи отлаженный бизнес и подробные инструкции. Мы все разжевали и описали, что нужно делать в первый день, неделю, месяц и год. Мы пахали как лошади, чтобы передать бесценные знания, накопленные годами"– говорится на ресурсе. Итак, курс начинающего мошенника. Получил франшизу, снял простенький офис, понабрал психологов, которые сумеют "обработать" клиента как следует – дело в 9 шляпе, "бабло" течет рекой, можно благополучно существовать еще несколько месяцев. До нового призыва. Единственная проблема – квалифицированных враче с опытом работы в военкоматах, как рассказывает реклама таких контор, в офисах аферистов не наблюдается. Но и это не проблема – повесить солидный бейдж и придумать врачебный бэкграунд можно хоть черту лысому, если он обещает неокрепшему разумом молодому призывнику гарантировано "откосить" от "страшной" армии".