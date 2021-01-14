Мужчина попал в реанимацию из-за выдавленного прыща

Житель китайской провинции Цзянсу попал в реанимацию после того, как выдавил прыщ на своём подбородке. Вскоре он почувствовал сильное недомогание.
У мужчины поднялась температура, затруднилось дыхание и распухло лицо. Выяснилось, что из-за выдавленного прыща в его ротовую полость попала инфекция, которая вызвала ряд осложнений и привела сначала – к пневмонии, а затем и к коллапсу лёгких. В результате китаец уже второй месяц находится в реанимации, передаёт Vse42.ru.
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