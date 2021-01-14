Россиян хотят ограничить в праве на запуск фейерверков

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев выступил с предложением ограничить россиян во времени для запуска фейерверков и пиротехники пятью днями в году. Свою инициативу он направил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой, пишет RT.
Хамзаев пояснил, что зачастую некоторые граждане запускают фейерверки не только в праздничные, но и в другие дни, зачастую вечером или ночью. Это доставляет неудобства другим людям, в частности, – пожилым россиянам и семьям с маленькими детьми. По словам общественника, им необходимы тишина и покой, сообщает телеканал "360".
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