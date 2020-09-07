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Кандидат биологических наук назвал лучший продукт для выведения токсинов

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Кандидат биологических наук, врач-гомеопат Михаил Лущик считает, что с детоксикацией организма особенно хорошо справляются ягоды рябины. Они содержат много витаминов группы B и С, а их красный пигмент оказывает благотворное воздействие на организм в целом.

Лущик отметил, что витамины из ягод рябины медленно выводятся из организма, что позволяет им дольше участвовать в процессе обмена веществ. Кроме того, плоды прекрасно справляются с отечностью благодаря содержанию калия, который обладает мочегонным действием, сообщает РИА "ФАН".


Автор: 7 сентября 2020, 11:51 Источник: Радио Sputnik ✓ Надежный источник

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