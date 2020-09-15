В Гагаринском районе Москвы из-за бешенства ввели карантин

В Гагаринском районе Москвы введен карантин для питомцев. Уточняется, что у одного из домашних животных выявлено бешенство.
По данным СМИ, хозяевам запрещено выводить своих собак и других питомцев за пределы района. Также становится невозможным участие в разного роды тематических мероприятиях.
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