В СМИ появились данные о том, что расследование дела в отношении собственника "Зимней вишни" завершено. Уточняется, что теперь материалы будут переданы в прокуратуру.
По данным сайта VSE42.RU, фигуранту удалось провести реконструкцию ТЦ без разрешения на строительство. Теперь сотрудники СК ожидают утверждения обвинительного заключения.
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