Эксперт назвал пять уловок для отпугивания телефонных мошенников

Юрист Ольга Сулим рассказала о простых хитростях, которые помогут быстро избавиться от телефонных мошенников. В первую очередь адвокат рекомендует говорить спокойным и уверенным голосом, что заставит афериста нервничать.
Таким же голосом можно поинтересоваться, откуда злоумышленник взял ваш номер и напомнить ему о законе о защите персональных данных. Кроме того, следует сообщить мошеннику, что разговор записывается. Не менее эффективным приемом является подшучивание над звонящим. Если тот просит назвать данные карты – можно предоставить ему вымышленные цифры. Мощным инструментом против афериста также будет подключенная функция "звонок за счет собеседника": благодаря ей неприятная беседа либо не состоится, либо будет очень короткой, сообщает РИА "ФАН".
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