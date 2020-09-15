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Общество

Биолог предупредил об опасности популярных съедобных грибов

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Биолог Михаил Вишневский рассказал, что по мере созревания многие съедобные грибы становятся токсичными для человеческого организма. Поэтому он рекомендует собирать более молодые грибы – их можно отличить по размеру.

Вишневский пояснил, что старые грибы могут быть испорчены личинками насекомых, бактериями, плесенью и вредными одноклеточными организмами. В частности, на нем могут поселиться амебы-паразиты. По словам ученого, очищение гриба от личинок не сделает его менее вредным, поскольку они становятся рассадниками плесени и бактерий, сообщает телеканал "360".

Автор: 15 сентября 2020, 09:27 Источник: Радио Sputnik ✓ Надежный источник

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