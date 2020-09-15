Названы самые важные витамины для употребления осенью

Аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева напомнила россиянам о важности укрепления иммунитета витаминами в осенний период. В первую очередь врач советует употреблять пищу, содержащую бета-каротин и витамин С.
Для этого Аплетаева рекомендует есть персики, абрикосы, сливы, тыквы, морковь и дыню. Врач пояснила, что бета-каротин является провитамином А, и помогает организму сражаться с вирусами и вредными бактериями. Но сам витамин А употреблять вредно: лучше снабжать им организм с помощью пищи, сообщает "Москва 24".
Витамин С, в свою очередь, укрепляет клеточный иммунитет и является антиоксидантом. Наибольшая концентрация витамина содержится в цитрусовых плодах, пишет RT.
Популярные темы форума
А почему полёты боевой авиации США над Украиной должны снизить напряжённость?
Хочешь жить? Не выходи замуж
Как вы относитесь к паре Ваперия и Пригожин?
Валентина имя для дочки
Верите в женскую дружбу?
Мужики перевелись
Почему люди обижают животных?
Крым Украинский
Россия тихо идёт к коммунизму.
Сочи это Россия