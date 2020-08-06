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Россиян предупредили о сильном подорожании доставки продуктов

Россиян предупредили о сильном подорожании доставки продуктов

Фото: Anton Belitsky/globallookpress.com
Цена на доставку продуктов и других товаров из магазинов может существенно возрасти из-за новых санитарных требований. Они призваны не допустить совместной перевозки еды и бытовой химии.
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Новый проект Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению не устроил Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ). Организация направила негативный отзыв главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

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В АКИТ считают, что из-за нововведений стоимость доставки продуктов может вырасти вдвое, передает Life. Президент компании Артем Соколов напомнил, что сейчас услуга обходится в 300-350 рублей.

Он пояснил, что фирмы пытаются удешевить доставку за счет расширения ассортимента. Соколов подчеркнул, что контакт между бытовыми и пищевыми продуктами и так исключен, потому что они лежат в разных секциях автомобилей.

Пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко назвал новые требования чрезмерными. В Роспотребнадзоре рассказали, что при совместной перевозке есть риск загрязнения продуктов питания веществами, которые могут вызвать аллергическую или токсическую реакцию.

Автор: 6 августа 2020, 08:13 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

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