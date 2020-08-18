Эндокринолог рассказала о вреде яблок для организма

Эндокринолог Залина Гусева рассказала об опасности яблок. Специалист подчеркнула, что эти фрукты очень калорийны, поэтому вредны для страдающих от ожирения и сахарного диабета.
Гусева отметила, что в одном яблоке содержится столько же калорий, сколько в куске хлеба толщиной в сантиметр. Кроме того, в их косточках содержится синильная кислота, которая также вредна в больших количествах, сообщает телеканал "360".
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