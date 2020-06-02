В США автомобиль въехал в группу полицейских во время протестов

В городе Буффало автомобиль совершил наезд на полицейских во время массовых акций протеста. Беспорядки начались из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания правоохранителями.
Пострадали не менее двух стражей порядка. Они доставлены в больницу и находятся в стабильном состоянии. Водителя и пассажиров автомобиля, совершившего наезд, задержали.
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