Зачем российскому цирку устроили "театр абсурда"

В спорте существует практика дисквалификации спортсменов за какие-либо нарушения. Но показывать "желтую карточку" директору государственного предприятия "Росгосцирк" – полный абсурд.



На первый взгляд, все выглядит несерьезно. Но если вспомнить позабытую практику 90-х годов, когда суды в регионах принимали решения об арестах активов крупных компаний и эти решения служили основанием для силовых рейдерских захватов бизнесов, то дело представляется не столь уж пустячным.

Экономический кризис породил популярную нынче "страшилку" о возвращении 90-х годов. Создается впечатление, что некая группа лиц поверила в возвращение "старых добрых времен" и инициировала давление на Владимира Шемякина.

Схема атак с помощью "региональных исков" довольно проста и многократно отработана. Организаторы выбирают регион, в котором чувствуют себя "своими", вооружившись обширными связями. Обладая рычагами влияния на местных правоохранителей и служителей Фемиды, рейдеры инициируют иск. Процесс непременно сопровождается кампанией "черного пиара" в СМИ и Интернете.

Интересно, что в Самарской области зарегистрировано цирковое шоу "Страна Дельфиния", которое, как сообщает газета "Версия", принадлежит бывшему руководителю "Росгосцирка" Сергею Белякову. Он проработал руководителем государственной цирковой компании совсем недолго, все это время его деятельность сопровождалась скандалами. Журналисты писали, что он умудрился закупить одну цирковую программу от имени двух юрлиц, которые возглавлял. До "посадки" дело не дошло, но должность Беляков потерял.

Не исключено, что бывший управленец не теряет надежды вернуть себе утраченное место и весной этого года. Говорят, его подпись стояла под коллективным письмом цирковых продюсеров министру культуры Ольге Любимовой с требованием отставки Владимира Шемякина. Ничего конкретного руководителю "Росгосцирка" предъявить не смогли, и "инициатива" продолжения не получила.

Видимо, теперь надежды тех, кто пытается сместить Владимира Шемякина связаны с решением самарского суда. В этом регионе Беляков не новичок.

Активная пиар-кампания против нынешнего руководства "Росгосцирка" ведется интернет ресурсом "Неслухи.рф, которое позиционирует себя в качестве "информационно-политического портала Самарской области", сообщает газета "Версия". "Неслухи.рф" издаются агентством "Горизонт", которое занимается политтехнологиями. Агентство также имеет скандальный шлейф, достаточно сказать, что против одного из учредителей "Горизонта" возбуждалось уголовное дело за хранение наркотиков, сообщают журналисты.

Давление на руководство "Росгосцирка" продолжается и рассчитывать на благоразумие тех, кто за всем этим стоит, не приходится. Вряд ли стоит удивляться, если в ближайшее время директора "Росгосцирка" обвинят где-нибудь в соцсетях в поедании цирковых животных или попытках на батуте допрыгнуть до международной космической станции, чтобы посрамить Илона Маска с его "Драконом".

Абсурд не знает границ и правил. На то он и абсурд. Но несмотря на кризис времена сейчас другие, схемы и приемчики из арсенала 90-х годов не принесут ожидаемых дивидендов организаторам дискредитационной кампании против директора "Росгосцирка" Владимира Шемякина. "Росгосцирк" – федеральное казенное предприятие и растащить его по кусочкам региональными исками и "черным пиаром" в Интернете государство не позволит.

Виктор Тимофеев