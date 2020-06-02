"Дни.ру" дарят подарки: видеокурс с известным психологом

Известный психолог Ольга Муравич проведет видеокурс на тему "Любовь к себе. Любовь к другим. Что это такое? Законы (правила) настоящей Любви". В нем она расскажет, как принять и полюбить себя.
В программе курса вы сможете разобраться в причинах самонеприятия. Психолог поделиться секретами того, как оставаться умиротворенным и где черпать жизненные силы.
Каждый хочет быть счастливым, но для этого необходимо провести большую работу над собой. Если вы до сих пор не можете найти гармонию с окружающим миром, то этот курс именно то, что вам нужно.
Чтобы получить доступ, достаточно выполнить два простых условия:
- Отметьте человека, которому тоже будет интересен этот видеокурс
- Подпишитесь на @city_class и @dniru
Победитель будет выявлен с помощью генератора случайных чисел 9 июня.
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ДАРИМ ПОДАРОК❗️Два человека смогут получить допуск на ВИДЕОКУРС о том, как полюбить себя от известного психолога �� ⠀ Все подробности читайте на сайте @dniru �� ⠀ Чтобы получить билеты достаточно выполнить три простых условия: ▪️Отметьте человека, которому тоже будет интересен этот видеокурс ▪️Подпишитесь на @city_class и @dniru ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! �� Победители будут выявлены с помощью генератора случайных чисел 9 июня! #розыгрыш #психолог #видеокурс #призы
Чем больше комментариев, тем больше шансов победить!
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