"Дни.ру" дарят подарки: видеокурс с известным психологом

Благодаря "Дни.ру" два человека смогут получить доступ к полезному и интересному видеокурсу от Ольги Муравич совершенно бесплатно.

Известный психолог Ольга Муравич проведет видеокурс на тему "Любовь к себе. Любовь к другим. Что это такое? Законы (правила) настоящей Любви". В нем она расскажет, как принять и полюбить себя.

В программе курса вы сможете разобраться в причинах самонеприятия. Психолог поделиться секретами того, как оставаться умиротворенным и где черпать жизненные силы.

Каждый хочет быть счастливым, но для этого необходимо провести большую работу над собой. Если вы до сих пор не можете найти гармонию с окружающим миром, то этот курс именно то, что вам нужно.

Чтобы получить доступ, достаточно выполнить два простых условия:

Отметьте человека, которому тоже будет интересен этот видеокурс Подпишитесь на @city_class и @dniru

Победитель будет выявлен с помощью генератора случайных чисел 9 июня.

Чем больше комментариев, тем больше шансов победить!

