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"Дни.ру" дарят подарки: видеокурс с известным психологом

Фото: Artur Cupak/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Благодаря "Дни.ру" два человека смогут получить доступ к полезному и интересному видеокурсу от Ольги Муравич совершенно бесплатно.
прочитано 181 раз

Известный психолог Ольга Муравич проведет видеокурс на тему "Любовь к себе. Любовь к другим. Что это такое? Законы (правила) настоящей Любви". В нем она расскажет, как принять и полюбить себя.

В программе курса вы сможете разобраться в причинах самонеприятия. Психолог поделиться секретами того, как оставаться умиротворенным и где черпать жизненные силы.

Каждый хочет быть счастливым, но для этого необходимо провести большую работу над собой. Если вы до сих пор не можете найти гармонию с окружающим миром, то этот курс именно то, что вам нужно.

Чтобы получить доступ, достаточно выполнить два простых условия:

  1. Отметьте человека, которому тоже будет интересен этот видеокурс
  2. Подпишитесь на @city_class и @dniru

Победитель будет выявлен с помощью генератора случайных чисел 9 июня.

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ДАРИМ ПОДАРОК❗️Два человека смогут получить допуск на ВИДЕОКУРС о том, как полюбить себя от известного психолога �� ⠀ Все подробности читайте на сайте @dniru �� ⠀ Чтобы получить билеты достаточно выполнить три простых условия: ▪️Отметьте человека, которому тоже будет интересен этот видеокурс ▪️Подпишитесь на @city_class и @dniru ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! �� Победители будут выявлены с помощью генератора случайных чисел 9 июня! #розыгрыш #психолог #видеокурс #призы

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Чем больше комментариев, тем больше шансов победить!

2 июня 2020, 16:53

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