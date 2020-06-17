В Москве побит 128-летний температурный рекорд

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что 17 июня в Москве был зафиксирован 128-летний температурный рекорд. Впервые с 1892 года столбики термометров поднялись выше 30,8 градусов тепла и достигли отметки в 31,4 градуса.
В то же время, особенно жарким днем 17 июня назвать нельзя. Как отметили представители Росгидромета, температурный рекорд для 16 июня, к примеру, составляет 32 градуса тепла.
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