Критики назвали величайшего персонажа кино в истории

По результатам опроса, первую строчку рейтинга занял Индиана Джонс, который был воплощен актером Харрисоном Фордом. Напомним, на экраны вышли четыре части одноименного фильма. Премьера первой ленты состоялась в 1981 году, последней – 2008.
Кроме Индианы Джонс, в топе упомянули Эллен Рипли из "Чужого", Черную пантеру из киновселенной Marvel, Тринити из "Матрицы", Сару Коннор из "Терминатора", Марти Макфлая из "Назад в будущее", Китнисс Эвердин из "Голодных игр", а также Акселя Фоули из "Полицейский из Беверли-Хиллз". Удивительно, но в рейтинг также вошла принцесса Моана из мультипликационного фильма компании Walt Disney.
Актриса Сигурни Уивер, которая сыграла роль Эллен Рипли, очень рада, что ее персонаж продолжает находить отклик у зрителей. Голливудская звезда также восхищается этой героиней, потому что она умеет добиваться поставленной цели.
Киану Ривз, который сыграл главную роль в фильме "Матрица" отметил, что всегда думает о воле и стойкости персонажа, которого собирается воплотить. Актер хочет, чтобы герой был примером для подрастающего поколения.
А вот Майкл Джей Фокс никогда не думал, что его персонаж Марти в фильме "Назад в будущее" может быть героем, "Он больше Робин, чем Бэтмен", – сказал актер, намекая на его второстепенность. Однако Майкл очень рад, что в свое время ему довелось сыграть такого персонажа.
Популярные темы форума
Русские
Почему у Путина снизился рейтинг?
а вы будете голосовать?
Почему женщина становится страшная
Ефремов ДТП
Я буду голосовать ". За!". И никто мне не указ!
Не хочу большой бюст!
Юля Норкина
Любовь проходит, Путин никогда!
Джигарханян снова в больнице.