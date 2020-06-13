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Общество
Критики назвали величайшего персонажа кино в истории

Критики назвали величайшего персонажа кино в истории

Харрисон Форд. Фото: Dave Bedrosian/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Издание Empire опубликовало результаты опроса, который проводился среди читателей. Организаторам удалось выяснить, кто является самым великим героем в истории кинематографа.
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По результатам опроса, первую строчку рейтинга занял Индиана Джонс, который был воплощен актером Харрисоном Фордом. Напомним, на экраны вышли четыре части одноименного фильма. Премьера первой ленты состоялась в 1981 году, последней – 2008.

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Актер фильма об Индиане Джонсе найден мертвым

Кроме Индианы Джонс, в топе упомянули Эллен Рипли из "Чужого", Черную пантеру из киновселенной Marvel, Тринити из "Матрицы", Сару Коннор из "Терминатора", Марти Макфлая из "Назад в будущее", Китнисс Эвердин из "Голодных игр", а также Акселя Фоули из "Полицейский из Беверли-Хиллз". Удивительно, но в рейтинг также вошла принцесса Моана из мультипликационного фильма компании Walt Disney.

Актриса Сигурни Уивер, которая сыграла роль Эллен Рипли, очень рада, что ее персонаж продолжает находить отклик у зрителей. Голливудская звезда также восхищается этой героиней, потому что она умеет добиваться поставленной цели.

Киану Ривз, который сыграл главную роль в фильме "Матрица" отметил, что всегда думает о воле и стойкости персонажа, которого собирается воплотить. Актер хочет, чтобы герой был примером для подрастающего поколения.

А вот Майкл Джей Фокс никогда не думал, что его персонаж Марти в фильме "Назад в будущее" может быть героем, "Он больше Робин, чем Бэтмен", – сказал актер, намекая на его второстепенность. Однако Майкл очень рад, что в свое время ему довелось сыграть такого персонажа.

Автор: 13 июня 2020, 07:58 Источник: Empire ✓ Надежный источник

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