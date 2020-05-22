"Дни.ру" дарят билеты на вебинар "От влюбленности к любви! Как не ошибиться в выборе партнера"

Илья Суслов – известный психотерапевт. Специализируется на супружеских и детско-родительских отношениях. Знает, как решить любой семейный конфликт, и отлично разбирается в вопросах воспитания детей.
29 мая пройдет вебинар под названием "От Влюбленности к Любви! Как не ошибиться в выборе партнера?". В нем вас ждет разнообразная программа и подробное объяснение того, как же все-таки найти своего партнера.
Чтобы получить билеты, достаточно выполнить три простых условия:
- В комментариях к посту напишите "ДА", если хотите найти свою любовь
- Отметьте человека, которому тоже будет интересен этот вебинар
- Оба участника должны быть подписаны на @psyilyasuslov, @city_class и @dniru
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ДАРИМ ПОДАРОК❗️2 билета на вебинар от известного психолога Ильи Суслова "От Влюбленности к Любви! Как не ошибиться в выборе партнера?" ⠀ Все подробности читайте на сайте @dniru ��☝�� ⠀ Чтобы получить билеты достаточно выполнить три простых условия: ▪️В комментариях к посту напишите "ДА", если хотите найти свою любовь ▪️Отметьте человека, которому тоже будет интересен этот вебинар ▪️Вы должны быть подписаны на @psyilyasuslov, @city_class и @dniru ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! �� Результаты смотрите 27 мая в stories! ⠀ #вебинар #розыгрыш #конкурс #бесплатно #психология
Чем больше комментариев, тем больше шансов победить. Итоги конкурса подведем 27 мая! Участвуйте, выигрывайте, совершенствуйтесь!
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