В королевской семье произошло пополнение

Принц Люксембурга Гийом впервые стал отцом. Супруга Стефания родила ему сына. Мальчик получил имя Шарль. "Вес малыша – 3190 грамм, рост – 50 сантиметров. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо", – говорится в официальном сообщении.
Напомним, Гийом и Стефания познакомились в 2004 году. Однако встречаться они начали лишь через шесть лет. В 2012 году влюбленные сыграли свадьбу. О беременности принцессы стало известно в декабре прошлого года.
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