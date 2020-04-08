В Москве "заминировали" пять медучреждений

8 апреля неизвестные сообщили об угрозе взрыва пяти медицинских учреждений Москвы. В настоящее время информацию проверяют оперативные службы.
По данным РИА Новости, сотрудников и посетителей больниц и поликлиник не эвакуируют. Какие именно лечебные учреждения оказались "заминированы", не уточняется.
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