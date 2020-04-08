Какие продукты нельзя греть в микроволновке

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые выделяют токсичные вещества при разогреве в микроволновой печи. При этом они теряют полезные свойства, сообщает Vse42.ru.
В микроволновке нельзя греть еду с нерафинированным маслом, поскольку оно превращается в канцерогенное вещество и повышает риск развития рака. Также не стоит разогревать овощи – они могут содержать нитраты, а излучение превращает их в нитрозамин. Еще опаснее ставить в СВЧ-печь газированные напитки, в которых может образоваться формальдегид.
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