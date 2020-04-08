Москвичей снова ждет снег

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ожидает выпадения снега в Москве в ближайшие выходные. По словам метеоролога, вслед за потеплением в столичном регионе вновь похолодает, сообщает Национальная служба новостей.
Вильфанд отметил, что потепление достигнет пика в четверг, когда температура воздуха превысит +15. Однако уже к субботе столбики термометров опустятся до 0 в ночное время суток, могут выпасть осадки в виде снега. Такие "погодные качели" москвичи наблюдают уже около месяца.
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