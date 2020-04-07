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Общество

Талантливых программистов привлекли к сохранению памяти о ветеранах

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Объявлены победители онлайн-хакатона Memory Hack, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как отметили сами организаторы, почти все участники показали высочайший уровень профессионализма.
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Организаторы онлайн-хакатона Memory Hack – cтартап Phystech.Genesis и сборная России по хакатонам Russian Hack Team при поддержке Промсвязьбанка – предложили всем желающим командам программистов принять участие в соревновании по улучшению проекта Министерства обороны России "Дорога памяти". Портал занят сбором и сохранением памяти о ветеранах Великой Отечественной войны. Планируется, что в будущем все данные появятся в мультемедийном музее на территории Главного храма Вооруженных сил России в парке "Патриот".

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Участникам было предложена два направления: разработать инструмент по поиску и сохранению фотографий участников ВОВ для сайта проекта из открытых источников, либо создать программу, которая бы мотивировала людей самостоятельно загружать снимки своих героических предков на сайт.

Из 500 команд, подавших заявки на участие в интеллектуальном марафоне, были отобраны 100. Эксперты отметили, что общий уровень подавляющего большинства участников был на высоте. "Идеи и презентации команд меня поразили уровнем прототипов, финальных презентаций, он выше, чем на многих хакатонах, которые я видел", – признался челн жюри Иван Глушенков. Тем не менее, после тщательной работы, членам жюри удалось выбрать 20 финалистов, из которых были выбраны окончательные победители.

Отбор действительно оказался сложной задачей, поскольку почти все идеи оказались заслуживающими внимания. Так, многие команды в качестве способа подтолкнуть людей к загрузке фотографий своих дедов и прадедов, участвовавших в Войне, создали сервисы, улучшающие эти снимки. В частности, основываясь на возможностях нейросетей, претенденты предложили автоматически раскрашивать снимки.

Ребята из команды "Красный кит" пошли дальше. Они также воспользовались нейросетями, но предложили людям дополнительные возможности. Например, на основании всего одного снимка, загруженного в сервис, можно посмотреть, как ветеран выглядел в детстве, в свои юные годы и в глубокой старости.

Команда с незатейливым названием "Команда" всю свою фантазию вложила в то, чтобы создать действительно удивляющий продукт. Их программа позволяет буквально "оживлять" снимок. Человек загружает фотографию своего героического предка, после чего сразу же может увидеть, как тот улыбается, подмигивает и кивает ему с экрана компьютера.

Разработчики признались, что ориентировались на более старшее поколение. "Для пожилых людей – это что-то вроде чуда, потому что – хоп – и картинка начинает двигаться и человек действительно как будто живой", – рассказал один из них. Впрочем, сильные впечатления такие превращения производят и на более молодую аудиторию.

Уже вечером 5 апреля были подведены итоги онлайн-хакатона Memory Hack. Победители определялись отдельно по каждому треку.

Среди команд, которые разрабатывали средство для поиска и загрузки уже выложенных в Сеть снимков ветеранов, третье место заняла команда IBI solutions, члены которой придумали гибкое решение, которое заметно упрощает модерацию загруженных фотографий ветеранов. "Серебро" заработали ребята из Chain ++. Помимо готового решения по поиску, загрузке и структурированию информации о лежащих в открытом доступе снимках, они снабдили свою программу алгоритмом, позволяющим искать отдельных ветеранов на групповых снимках, а также устанавливать связи между бывшими сослуживцами.

На первом же месте оказалась команда RHT.ai. Они представили продукт, с помощью которого, имея минимальный набор информации – фамилию, имя и отчество ветерана, а также его фотографию, человек может легко найти другие снимки этого человека, узнать его боевой пункт и увидеть список полученных наград. Отдельно стоит отметить, что помимо прочих источников, этот инструмент работает с архивами высококачественных снимков, сделанных военными репортерами во время Великой Отечественной войны.

Фрагмент презентации с онлайн-хакатона. Фото: сайт youtube.com

Принять решения по второму, свободному, треку, в силу специфики темы было еще сложнее. Жюри решило пойти на нестандартный ход. Третье место не досталось никому, но, вместо этого, на втором оказались сразу три команды.

Во-первых, те самые ребята из "Команды", предложившие пользователям увидеть ожившие снимки времен Войны. Во-вторых, это команда StartBlock. Их идея заключается в том, чтобы с помощью социальных сетей связать наследников ветеранов, которые некогда служили вместе. В-третьих, команда "Все вместе", которая презентовала удобный сервис, при помощи которого человек, загрузив лишь фотографию своего героического предка и вбив его фамилию, имя и отчество, получал бы куда более обширную информацию о ветеране, а также мог легко поделиться этими данными в своих социальных сетях.

Первое место, решили специалисты, должно достаться команде BUGuwix. Они, по мнению жюри, лучше всего справились с задачей замотивировать пользователя загрузить фотографию своего предка на сайт проекта "Дорога памяти". Сделать это, по мнению разработчиков, можно с помощью специального сервиса под названием Spotter, позволяющего автоматически определять, какие награды носит на груди запечатленный на снимке ветеран. "С этой проблемой сталкиваются многие, есть целый форум, посвященный определению орденов", – рассказал капитан BUGuwix Дмитрий Фастовец.

Фрагмент презентации с онлайн-хакатона. Фото: сайт youtube.com

Александр Погожев из команды Talestorm в качестве приза за самую оригинальную фотографию с онлайн-хакатона получил от Промсвязьбанка Яндекс.Станцию. В кадре программист занят работой за компьютером в костюме полной химической защиты и с противогазом на голове.

Принять участие в проекте "Дорога памяти" и поделиться снимками и письмами из семейных архивов и увековечить своих родных может любой желающий. Для этого нужно зайти в спецраздел на сайте Минобороны "Дорога памяти", или на foto.pamyat-naroda.ru. Также можно принести фотографии в мобильные пункты сбора данных в своем городе, или даже обратиться для этого в военкоматы.

Автор: 7 апреля 2020, 10:35

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