В Москве ожидают самый сильный за 20 лет ветер

Синоптики прогнозируют, что 22 апреля может стать самым ветреным днем в Москве за последние 20 лет. Ветер может разогнаться до 22 метров в секунду, сообщает Национальная служба новостей.
Эксперты отметили, что утром его скорость в Северном административном округе столицы достигла 15 метров в секунду, а в Новой Москве – 17 метров в секунду. Ожидается также, что до конца недели температура воздуха будет ниже климатической нормы на 3-4 градуса. Столбики термометров не поднимутся выше +8.
Популярные темы форума
Что будет дальше трудно даже представить
Родители должны детям?
Не верю в себя
Стала бабушкой в 36
Новая работа
Ненавижу(продолжение не моей темы)
Пугачева
Кто Лиона
В чем смысл жизни человеческой?
Страна для жизни