"Дни.ру" дарят билеты: концерт Дмитрия Ланского

Дмитрий Ланской – певец, музыкальный продюсер и автор саундтреков для десятков всеми любимых фильмов и сериалов, включая проекты "Громкая связь", "Физрук", "Сладкая жизнь", "Универ", "Восьмидесятые", "Я худею", "Звоните Ди Каприо " и многие другие. Вот уже совсем скоро музыкант выступит в оранжерее.
12 марта в 20:00 ценителей хорошей музыки и поклонников артиста ждет сюрприз: певец представит новую романтическую концертную программу в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Шоу "Не запрещай себе мечтать" станет одним из самых ярких музыкальных событий этого марта!
Чтобы сходить на кинофестиваль, достаточно выполнить два простых условия:
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ДАРИМ БИЛЕТЫ❗️Концерт Дмитрия Ланского (одно приглашение на две персоны) Все подробности читайте на сайте @dniru ��☝�� ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru ▪️Отметьте как можно больше друзей в разных комментариях ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! �� Результаты смотрите 10 марта в stories! ⠀ #ланской #розыгрыш #конкурс #бесплатно
Больше комментариев – больше шансов стать победителем! Напоминаем, что в прошлый раз разыгрывались билеты на кинофестиваль!
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