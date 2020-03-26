В России готовятся к "взрывной" ситуации с коронавирусом

Ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Николай Малышев принял участие в программе "60 минут", где прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России. По его словам, в стране ожидается взрывное развитие по типу ядерной реакции.
"Сначала мы видели арифметическое добавление количества заболевших, а сейчас оно, по сути, геометрическое", – заявил профессор. Малышев отметил, что за прошедшие сутки опасную инфекцию подхватили 163 человека – почти в три раза больше, чем в предыдущий день.
Как подчеркнул профессор, во всех российских регионах, в том числе в Москве, готовятся новые стационары. Специалисты оборудуют их по последним требованиям. "Когда начинается это взрывное развитие, самое важное – не растеряться и оказывать помощь именно тем, кому это требуется", – приводит слова Малышева РИА Новости.
Напомним, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. По последним данным, число зараженных достигло 414 тысяч, около 18 тысяч скончались. В России выявили 658 случаев заболевания, 29 пациентов уже вылечились и покинули больницы.
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