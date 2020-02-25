Еще теплее: синоптик рассказал о климате в России в ближайшие пять лет

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд высказался о прогнозе Британской метеорологической службы, эксперты которой сообщили о новом витке глобального потепления. Синоптик считает, что выводы западных специалистов небезосновательны, сообщает RT.
Вильфанд пояснил, что каждое пятилетие в среднем оказывается более теплым, чем предыдущее. Исходя из этого, можно предположить, что в ближайшие годы температура воздуха установит новые рекорды. Метеоролог обратил внимание на то, что повышение температуры является следствием растущего объема выбросов углекислого газа в атмосферу.
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