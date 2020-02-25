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Общество

В Германии при наезде на толпу пострадали 18 детей

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Немецкие полицейские сообщили, что среди пострадавших при наезде машины на толпу людей в городе Фолькмарзен 18 детей. В общей сложности травмы получили 35 человек, сообщает RT. ЧП случилось накануне днем во время карнавала.

Водитель автомобиля задержан. Злоумышленником оказался 29-летний местный житель. Правоохранители установили, что он действовал умышленно, но не подтвердили версию о теракте. 

Автор: 25 февраля 2020, 13:21

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