Названы регионы – лидеры по количеству ДТП с пострадавшими в России

Эксперты определили регионы России, где люди чаще всего получают травмы в авариях. Специалисты отметили, что за минувший год количество ДТП в стране сократилось на 2,2%. Наряду с этим снизилось число погибших, сообщает Национальная служба новостей.
Меньше всего пострадавших было зафиксировано в Чечне, где на 100 тысяч машин приходится лишь 76 аварий, в которых люди получили травмы. Второе и третье места получили Чукотский автономный округ и Свердловская область. Самая неблагоприятная ситуация сложилась в Туве – 858 ДТП с пострадавшими, сообщает РИА Новости.
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