В Казани учитель труда пришел пьяным и уснул на полу на глазах у школьников

В одной из школ Татарстана учитель труда пришел в класс пьяным и уснул на полу во время урока. Ученики запечатлели произошедшее на камеру, сообщает телеканал "360".
Курьез случился в школе №7 города Азнакаево. На кадрах видно, как мужчина покачивается из стороны в сторону, сидя на парте. В какой-то момент он теряет равновесие и падает на пол. Его правая нога остается лежать на стуле. В этой замысловатой позе нетрезвый педагог решил вздремнуть. СМИ сообщают, что нерадивого преподавателя уволили.
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