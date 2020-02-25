Скончался последний маршал СССР Дмитрий Язов

Последний маршал СССР, Герой Великой Отечественной войны Дмитрий Язов умер в возрасте 95 лет. По данным СМИ, он ушел из жизни после продолжительной болезни, сообщает телеканал "360".
Язов родился в ноябре 1924 года. Во времена ВОВ он командовал взводом и сражался на Ленинградском и Волховском фронтах. С 1987 по 1991 годы возглавлял Министерство обороны СССР. В 1990 году ему было присвоено звание маршала Советского Союза – наивысшее в командной табели. В период его руководства Минобороны советские войска были выведены из Афганистана.
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