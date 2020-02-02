Максим-утешитель: как привлечь семейное счастье и зачем говорить с березами 3 февраля

Икона
В славянской традиции Ватопедская икона Божьей Матери именуется "Отрада" или "Утешение". Это образ Богородицы из Ватопедского монастыря на горе Афон. Ее списки находятся в Знаменской церкви Борисоглебска и в Воскресенском Новодевичем монастыре в Санкт-Петербурге.
На иконе Богородица изображена с лицом, обращенным вправо. По преданию, она повернулась к молившемуся игумены для того, чтобы предупредить о готовящемся разбойничьем нападении на обитель. В память об этом перед иконой горит неугасимая лампада. Ежегодно 3 февраля читается особый молебен.
Максимов день: в честь кого названо 3 февраля
В крестьянском календаре этот день носит имя Максим-утешитель. Какой праздник 3 февраля народ не задумывался – его название отсылает сразу к двум почитаемым в этот день святым. Речь идет о Максиме Исповеднике, который прославился благодаря непримиримой борьбе с ересями, а также о Максиме Греке, который занимался переводами книг для библиотеки Василия III.
Народные приметы
У крестьян существовало великое множество особых признаков, по которым они пытались предсказать погоду и грядущий урожай. Так, считалось, что если на Максимов день небо было чистым, то стоило готовиться к заморозкам.
Одновременно отсутствие облаков предупреждало простой люд, что и хорошего урожая ждать не стоит. Зато если ночью сквозь облака проглядывал месяц, то недостатка в хлебе можно было не бояться.
Неожиданные обычаи на 3 февраля
В народе считали, что именно в этот день необходимо было добрым словом вспомнит всех тех, кто бескорыстно оказал помощь, в которой человек очень нуждался. Правильным шагом было помолиться за здоровье и благополучие такого благодетеля.
Если человеку нужно было заступничество и помощь, то он мог в молитве обратиться к святому Максиму.
Еще один древний обычай связан не с церковным праздником, а отсылает скорее к языческим традициям. Считалось, что для привлечения семейного счастья супругам следует выйти на улицу и, крепко взяв друг друга за руки, стряхнуть с дерева снег.
Если же человеку требовался ответ на вопрос, который казался ему неразрешимым, то за советом следовало обратиться к растущей в ближайшем лесу березе. К дереву надо прислониться и как на духу выложить все, что тревожит. Считалось, что ответ сам возникнет в голове на обратном пути.
Популярные темы форума
Три страны.
Курица или рыба?
Интересная тема. Эликсир молодости и вечной жизни найден.
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Про Крым
Коронавирус в Китае
Удочка или рыба
Эликсир вечной молодости за $ миллиард. Продолжение темы.
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Быдлячество это образ мышления, способ общения...