Значение имени Анна

В переводе с древнееврейского имя Анна означает "благодать", "милостивая", "миловидная", "грациозная". Оно неизменно остается в пятерке самых популярных женских имен в России.

Имя Анна пришло на Русь вместе с христианством. Изначально оно считалось аристократическим, но со временем перешло в народ. В церковном календаре упоминается 30 святых по имени Анна. Позже уже в XVIII столетии, имя было так широко распространено, что соперничало с именем Евдокия, также очень популярным в народе.

В начале ХХ века произошел спад популярности этого имени, оно стало считаться слишком простым. Однако в середине прошлого столетия новорожденных девочек снова начали называть Анями. С тех пор и по сей день это прекрасное женское имя неизменно в пятерке самых популярных в России.

Анечка, как правило, растет спокойной девочкой, радует родителей и не доставляет им особых хлопот. Напротив, она старается во всем им помогать.



Анна с малолетства отличается холодной рассудительностью, граничащей с жесткостью. При этом маленькая Аня никогда не обманет. Она охотно приходит на помощь окружающим, но при этом ведет себя с ними как королева – по-аристократически сдержанно.

Одна из самых известных обладательниц этого имени, яркая и самобытная поэтесса Анна Ахматова, будучи гимназисткой, познакомилась с талантливым молодым человеком, впоследствии известным поэтом Николаем Гумилевым. Весной 1910 года молодые люди обвенчались.

На тот момент избранник Анны уже был состоявшимся поэтом, известным в литературных кругах. Первым делом он ввел свою талантливую жену в литературно-художественные круги Санкт-Петербурга. Молодую девушку сразу заметили и оценили. Всех поразила ее величественная красота и царственная осанка. Да и экзотическая, "ордынская" внешность Анны Ахматовой – буквально покорила литературную богему.

Анна любит все красивое. Девушки с таким именем с удовольствием создают изящные вещи собственными руками. Они любят вязать, шить, делать украшения. Если родители будут развивать в Анечке навыки рукоделия, то со временем из хобби оно может превратиться в профессию. Это принесет Анне не только радость творческого созидания, но и финансовую выгоду.

Еще одним свойством характера Анны является жалость, порой чрезмерная. Аня готова прийти на помощь любому, пусть даже незнакомому человеку, и порой даже в ущерб собственным интересам. При этом за свои деяния она не ждет благодарности и никогда не потребует вознаграждения.

Анна милосердна, и в любом, даже в самом плохом человеке она старается найти что-то хорошее, даже если он этого не заслуживает. Она словно адвокат – старается оправдать даже подлеца.

Обладательницы этого имени часто выходят замуж за мужчин, которых не любят, а просто жалеют. Возможно, поэтому супругом Анны может стать не самый положительный персонаж. Но Аннушку не останавливает то, что ее избранник не совершенен. При этом она будет изо всех сил стараться перевоспитать его и сделать лучше.

Анна всегда хранит верность своему спутнику жизни. А если он оступится в личной жизни, то она простит ему измену и найдет множество причин для оправдания предателя.

Анне свойственна гордыня. К советам близких людей она прислушивается редко. Максимум, она выслушает собеседника, но потом все равно сделает так, как считает нужным. Это качество характера может стать причиной разлада Ани с близким окружением.

Аня знает себе цену и никогда не бывает для мужчины легкой добычей. Аню нужно сначала завоевать, а затем беречь – пренебрежительного отношения она к себе не потерпит. Но зато она легко позволяет себе капризы и женские слабости.

Певица Анна Семенович красива, талантлива и успешна. Однако в личной жизни ей сопутствует неудача. Вокруг артистки всегда были сплетни и слухи, ей приписывали романы с бизнесменами, продюсерами и партнерами по телешоу и сериалам.

Долгое время Анна никак не могла найти себе спутника жизни. Но бизнесмен по имени Дмитрий, который на пять лет старше Ани, добился ее расположения своим упорным вниманием.

Анна и Дмитрий познакомилась на вечеринке у приятелей. Молодой человек сразу начал ухаживать за звездой. Он не просто заваливал ее подарками и цветами, а старался предугадать желания любимой, чутко откликаясь на ее настроение и внутреннее состояние.

Во время шоу "Ледниковый период" Дмитрий привозил не только своей возлюбленной, но и другим участникам на тренировки обеды из ресторана. Забота молодого человека не осталась без внимания Анны, и она приняла его предложение жить под одной крышей. Все свободное время влюбленные стараются проводить вместе.

Девушки с этим именем требовательны как к себе, так и к окружающим. Анна не прощает обид, особенно они нанесены ее близким людям. Она непременно отомстит обидчику, хотя это может произойти не сразу. Месть Анны холодна, продуманна и даже в чем-то красива.

Жертвенность Анны так велика, что она способна забыть о собственной безопасности. Она чаще других женщин оказывается в опасных для здоровья и жизни ситуациях. Аннушки часто становятся сестрами милосердия, сотрудницами хосписов и реабилитационных центров, волонтерами в горячих точках и социальными работниками.

Недавно сообщалось, что Анна Шурочкина, известная в мире шоу-бизнеса как певица Нюша, стала послом Казани на Чемпионате мира по футболу 2018 года. Несмотря на востребованность на сцене и плотный гастрольный график, девушка будет поддерживать организаторов мирового первенства и спортсменов на протяжении подготовительного этапа ЧМ и во время состязаний.

Женщина по имени Анна может стать отличным педагогом и чутким воспитателем. У нее математический склад ума, поэтому она может также с успехом быть экономистом, инженером, программистом. В бизнесе Анне также сопутствует удача. Она легко занимает руководящий пост и добивается успехов в карьере.

А вот крепким здоровьем Анна не отличается. Зачастую у нее возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, обладательницы этого имени склонны к нарушению обмена веществ. Поэтому Анечке следует не забывать об отдыхе, беречь нервы и следить за питанием.



Ани, как правило, хорошие хозяйки и верные жены. Если Анна полюбила, то это, скорее всего, на всю жизнь. Своего любимого она способна ждать годами. По мнению астрологов, Анну ждет гармоничный союз с Алексеем, Евгением, Михаилом, Семеном, Борисом. А вот отношения с Владимиром, Николаем и Александром, Григорием, Федором, Русланом, Петром складываются непросто.

Среди знаменитостей немало красивых женщин-россиянок по имени Анна. Ковальчук, Курникова, Горшкова, Седокова... При этом Ани, рожденные в разное время года, несколько отличаются по характеру друг от друга.

Аня, появившаяся на свет зимой, всегда стремится к лидерству, и не без успеха. При этом она может быть излишне твердой и даже жесткой. "Весенняя" Анечка мечтательна и романтична, мечтательна. Знает себе цену, и с годами становится все красивее. "Летняя" Анна – мягкая, ласковая и уступчивая. При этом слегка замкнутая и отстраненная. "Осенняя" Аннушка сдержанная и покладистая девушка. Она с некоторой опаской относится к окружающим, поэтому держится с ними в меру строго.