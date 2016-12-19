Значение имени Максим

Имя Максим латинского происхождения, в переводе означает "величайший". Родственное ему – Максимилиан.

Несмотря на "величавое" имя, в реальной жизни характер Максима в значительной степени зависит от воспитания. Если маленькому Максу присущи гордость и честолюбие, то старшие члены семьи должны позаботиться о том, чтобы эти качества у него не затмили все остальные. Тогда их ребенок, повзрослев, сможет много добиться.

Максимка не доставляет взрослым особых хлопот – напротив, он неизменно радует успехами. Умный и мечтательный мальчик живо интересуется всем, что может привлечь его внимание, – коллекционирует монеты и марки, ходит на спектакли и много читает. Все это дает пищу его пытливому уму и богатому воображению.

А вот у взрослого Максима не все складывается гладко. Его успехам мешает недостаток упорства и настойчивости в достижении цели, а также склонность к сомнениям. Мужчинам с таким именем не хватает волевых качеств и "пробивных" способностей. И дело вовсе не в робости – скорее, это колебания в процессе поиска наилучшего варианта. Справиться с ними Максу поможет жизненный опыт. Кроме того, обладателю этого имени необходимо, чтобы рядом был кто-то, кто его понимает и морально поддерживает.

Для пародиста, телеведущего и шоумена Максима Галкина таким человеком стала его жена, примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Примечательно, что для Галкина этот брак стал первым, а для Пугачевой – пятым.

Между тем Максиму пришлось приложить немало усилий, чтобы его приняло близкое окружение певицы. В искренность его чувств к Алле многие отказывались верить. Так, Кристина Орбакайте восприняла нового избранника матери очень настороженно. Но Максим все выдержал. В октябре 2013 года у пары родились двое детей – Гарри и Елизавета.

Мужчина по имени Максим – доброжелательный и душевно открытый человек. Его привлекает красота в самых разнообразных проявлениях. Его душевные устремления проявляются в желании сохранить гармонию вокруг себя. Макс противится любым попыткам извне нарушить привычный для него ход течения жизни.

Между тем это сопротивление носит исключительно мирный характер. Максим не станет воевать с теми, кто посягает на его внутреннее пространство. Скорее, сделает все возможное, чтобы защититься от нежелательного вторжения, проявив при этом такт и дипломатичность.

"Худой мир" для Макса лучше "доброй ссоры", и он сделает все от него зависящее, чтобы враг стал другом. При этом Максим обладает удивительной способностью не только найти компромиссное решение, но и разбудить лучшие чувства в человеке, настроенном негативно по отношению к нему. Поэтому нет ничего удивительного в том, что врагов у взрослого Макса практически нет.

Взрослый Максим не одержим карьерой. Но если в профессиональном плане он чем-то по-настоящему увлечен, то, как правило, добивается больших успехов. Из мужчин с таким именем получаются отличные фотографы, журналисты, политики, режиссеры, композиторы.

В юные годы Максим очень рано начинает интересоваться женским полом. Задолго до женитьбы успевает познать все прелести интимной жизни. Представительниц прекрасной половины человечества он покоряет невероятным терпением. Максим способен невозмутимо ждать, пока супруга наводит красоту перед зеркалом, даже если до спектакля, на который она собирается, остаются считаные минуты. Макс также сохранит выдержку и спокойствие, если уставшая после работы жена неожиданно сорвется на нем.

Несмотря на то что терпение Максима не знает границ, это вовсе не означает, что его мнением можно пренебречь. Приступая к какому-то делу, принимая важное решение, всем членам семьи и друзьям следует поинтересоваться мнением Максима по этому вопросу – это крайне важно для его самоутверждения.

Взрослый Макс очень любит детей. Он охотно возится со своими малышами, водит их в детский сад, гуляет с ними по выходным и читает им сказки. Но он с тем же успехом занимается и с чужими детьми. Если Максим – человек творческий, то с энтузиазмом участвует в "детских" проектах, помогая раскрыться молодым дарованиям.

��#лучшевсех #детки #талант #шоу #ведущий #максимгалкин #первыйканал Фото опубликовано Максим Галкин / Official (@maxgalkinru) Дек 18 2016 в 10:19 PST

Композитор и музыкант Максим Фадеев успешно продюсирует юных вокальных исполнителей, помогая им стать настоящими артистами. Кроме того, он пишет музыку для мультфильмов. Принимал участие в нескольких сезонах музыкального шоу Первого канала "Голос. Дети" в качестве наставника. Примечательно, что в один из сезонов параллельно со съемками на "Первом" Фадеев также был членом жюри шоу "Главная сцена" на телеканале "Россия-1".

Финалы обеих программ проходили одновременно, и Максиму вместе с организаторами съемок пришлось действовать в режиме "Фигаро здесь – Фигаро там", перемещаясь между студиями.

Обладатели имени Максим чрезвычайно влюбчивы, однако к супружеской измене это приводит редко. Это, вероятно, объясняется тем, что в жены они выбирают женщин властных и немного побаиваются их.

И даже если Максим становится настоящим главой семьи и дома, в глубине души он считает это бременем для себя. В случае если в результате брака семья разрастается и родственников становится слишком много, у Максима может возникнуть отчуждение от домашнего очага. Мужчине с таким именем необходимо периодически бывать в полном одиночестве – отдохнуть, почитать или просто поразмышлять. Самым счастливым для него станет брак, основанный на глубоком влечении ума и души.

Композитор Максим Дунаевский был женат целых семь раз. Среди его жен была актриса Наталья Андрейченко, а также модели Ольга Шеронова, Ольга Данилова, а также другие не менее красивые женщины. От разных браков у композитора есть трое детей – Дмитрий, Алина и Полина.

Об истории знакомства со своей последней супругой Мариной в интервью Peoples.ru Дунаевский вспоминает: "Любви с первого взгляда не было. Мы созвонились лишь недели через две. У нее был мальчик в это время, у меня – девочка".

"Я пообещал Марине на второй день знакомства, что заберу ее в Америку. Она не поверила, думала, что это бредни очередного ухажера. Но я сдержал слово, и она оказалась в Америке. Мы провели недельку на Гавайях. Я тщательно готовился, снял замечательный пентхаус с видом на горы и море. Это весь романтизм, на который я способен. Мама вообще говорила, что я не умею любить"

По мнению астрологов, у Максима больше всего шансов на счастливый брак с Виолеттой, Зинаидой, Лидией, Маргаритой, Ниной, Раисой, Светланой. А вот любовные отношения с Антониной, Любовью, Ольгой, Юлией могут не сложиться.