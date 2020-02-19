Артистка сыграла на скрипке во время операции на мозге

Музыкант из Великобритании Дагмар Тернер смогла сыграть на скрипке, пока хирурги оперировали ее мозг. Это помогло врачам лучше провести процедуру, сообщает телеканал "360".
53-летняя женщина играет в оркестре. Недавно у нее обнаружили опухоль мозга, которую было необходимо удалить. Чтобы понять, какие участки органа трогать нельзя, Тернер и врачи решили использовать музыкальный инструмент. Операция прошла успешно. Через две недели артистка пошла на поправку и вернулась к работе. Она признается, что быть частью оркестра для нее – смысл жизни.
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