Путин отблагодарил победителя конкурса "Большая перемена"

В Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития Владимир Путин встретился с волонтерами России по видеосвязи. Одной из участниц конференции стала Натэлла Дьячкова – девушка, одержавшая победу в конкурсе "Большая перемена" среди старшеклассников, которые готовы меняться и менять мир.
Вместе с другими участниками конкурса "Большая перемена" Натэлла Дьячкова создала проект, где ребята-волонтеры помогают другим школьникам подтягивать учебные предметы, осваивать которые стало труднее из-за дистанционной формы обучения. Владимир Путин заявил, что деятельность девушки является прекрасным дополнением к мерам, которые предпринимает государство. Он объявил, что России оказалось проще наладить учебный процесс в условиях пандемии, чем ряду других стран.
Победительница конкурса рассказала, что планирует поступать на психологический факультет МГУ, а затем заняться бизнесом – основать собственный центр развития детей. Лидер государства пожелал Натэлле удачи при поступлении в ВУЗ и поблагодарил ее. "Большое вам спасибо!", – изрек президент. Владимир Путин выразил надежду, что другие школьники последуют примеру Натэллы Дьячковой и тоже будут помогать детям учиться.
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