Мишустин рассказал о своей детской мечте

Премьер-министр России Михаил Мишустин намерен лично подобрать новогодний подарок четырёхлетней девочке Наде из Тверской области в рамках акции "Ёлка желаний". Маленькая россиянка попросила подарить ей синтезатор.
Когда Мишустин сорвал с "Ёлки желаний" детскую просьбу Нади и прочитал её, он обратился к девочке и признался, что будучи ребёнком тоже мечтал о синтезаторе. Он пообещал подарить тверичанке устройство на Новый год, пожелав ей и её семье всего самого доброго, сообщает телеканал "Царьград".
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