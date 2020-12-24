Российский миллиардер из списка Forbes умер от коронавируса

Владелец российской золотодобывающей компании "Сусуманзолото" Владимир Христов скончался от коронавируса в больнице в Коммунарке. 71-летний мужчина фигурировал в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.
Информацию о смерти Христова подтвердил гендиректор "Сусуманзолота" Александр Чугунов. Он отметил, что предприниматель скончался от тяжелых последствий COVID-19. Состояние бизнесмена оценивалось в 500 миллионов долларов или около 37 миллиардов рублей в пересчёте на российскую валюту, сообщает телеканал "Царьград".
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