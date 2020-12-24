Куда россияне хотят отправиться в новогоднее путешествие

Руководитель туристической компании "Розовый слон" Алексан Мкртчян рассказал, куда россияне хотят отправиться путешествовать на Новый год-2021. Специалист отметил, что большинство граждан не планируют поездки за рубеж.
Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край и Крым. За ними следуют Архыз и Приэльбрусье. Санкт-Петербург утратил лидерство в рейтинге самых востребованных направлений культурного туризма из-за жестких коронавирусных ограничений в городе. В этом году его место заняла Казань, где ужесточения карантинных мер не планируется, сообщает Ura.ru.
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