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Общество

Названы самые распространенные имена неверных мужей

прочитано 317 раз

Эксперты одного из популярных интернет-изданий для женщин назвали мужские имена, обладатели которых чаще всего оказываются способными на предательство. При этом некоторым из них за измены не стыдно.

По словам журналистов, угрызения совести не мучают мужчин по имени Николай. Раскаиваться в содеянном также не будут Денисы. А вот Степаны – люди семейные, но просто не могут совладать с неутолимой тягой к противоположному полу и разнообразию. Верностью также не отличаются Даниил и Василий, сообщает Пятый канал.

Автор: 6 ноября 2020, 20:02 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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